Wypłoszyła złodzieja... mopem. Miał pałkę i gaz, ale wystraszył się ekspedientki

Mop i odwaga - to wystarczyło, by przegonić złodzieja. Do nietypowej próby kradzieży doszło na jednej ze stacji benzynowych na Syberii. Zamaskowany mężczyzna miał przy sobie metalową pałkę oraz gaz pieprzowy. Tyle, że... sam sobie prysnął nim w twarz. Chwilę nieuwagi wykorzystała jedna z pracownic, która wypędziła chuligana przy pomocy szczotki