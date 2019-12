"Wyciągnijcie wtyczkę, odezwiemy się po świętach". Pralki znanego producenta zapalają się

Wada systemu blokowania drzwiczek może prowadzić do znacznego przegrzania elementów, a w efekcie do wywołania pożaru. Producent AGD zapewnia, że będzie kontaktować się z klientami od samego początku stycznia.



Whirlpool chce, by użytkownicy produktów tej firmy sprawdzili czy przypadkiem w ich domach nie ma pralek o podanych numerach seryjnych. Jednak z obawy przed zbyt dużą liczbą zgłoszeń, zachęcają, by sprawą zająć się dopiero po świętach.

Strona internetowa ani infolinia nie działają



Prawdopodobnie nie wszyscy użytkownicy posłuchali zaleceń, bo producent informuje, że ich strona internetowa ani infolinia nie działają.



"Usiłujemy się uporać z problemami technicznymi, które dotknęły naszą stronę internetową oraz telefoniczną linię obsługi klienta" - czytamy w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu. Załączono do niego listę pralek, których dotyczy usterka.

W komentarzach pojawiają się relacje wzburzonych użytkowników. Niektórzy załączają nagrania i informują, że z ich pralek ulatnia się dym mimo, że nie znajdują się one na liście urządzeń dotkniętych usterką.

My model isn’t on there but this happened Sunday. Check for IWME126UK too! pic.twitter.com/gIdumv1VmO