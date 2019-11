Wypadek na Bielanach. Służby zamontują dziś progi zwalniające na ul. Sokratesa

W czwartek rano rozpoczęły się przygotowania do montowania progów zwalniających przed przejściami dla pieszych na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. To miejsce, gdzie 20 października zginął mężczyzna potrącony na pasach przez jadące ze znaczną prędkością bmw. Przed uderzeniem 33-latek zdołał odepchnąć wózek z dzieckiem i żonę, ratując im żyje.

Decyzja o montażu progów zapadła po tragicznym wypadku, do którego doszło 20 października przy ulicy Sokratesa. Na przejściu dla pieszych wskutek potrącenia przez rozpędzone auto bmw zginął 33-letni mężczyzna. Samochód miał jechać z prędkością 130 km/h.

Od rana na ul. Sokratesa pracują służby. Na razie przygotowują odpowiednie oznakowanie miejsc, gdzie powstaną progi.

ZDM chce, aby progi stanęły przed każdym z przejść na całej długości ulicy Sokratesa - od ul. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej. To najszybsze rozwiązanie, jakie zarządca może wdrożyć, aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Zgodnie z przepisami, progi umieszczone zostaną w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od przejścia. Rozwiązanie ma być tymczasowe.

W dalszej perspektywie ZDM planuje przebudowę ulicy Sokratesa, w ramach której - obecnie dwupasmówka - zostałaby zawężona do jednego pasa ruchu. Stanowiłoby to dostosowanie przekroju ulicy do ciągu ulic Conrada - Sokratesa - Przy Agorze. Zmiana nie dotyczyłaby krańcowych skrzyżowań z ulicami Kasprowicza i Wólczyńską, gdzie według zarządcy ruch powinien pozostać płynny jak dotychczas.



Na realizację projektu potrzeba jednak pieniędzy. Zarząd będzie wnioskować do Rady Warszawy o utworzenie nowego zadania i zwiększenie w przyszłym roku wydatków ZDM na bezpieczeństwo ruchu drogowego o 10 mln zł. To w ramach tych wydatków ma zostać przebudowana ulica Sokratesa. W związku z tym, na dalsze kroki należy poczekać do grudniowej sesji budżetowej Rady Warszawy i na decyzję radnych.

