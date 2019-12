Czy RPO pomoże Śpiewakowi? "Najpierw mówił, że ja umywam ręce"

Mam przekonanie, że w sprawie warszawskiej reprywatyzacji stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" za kierownictwa Jana Śpiewaka wykonało wielką pracę dla nas wszystkich - powiedział w "Graffiti" Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. W rozmowie z Piotrem Witwickim wskazał, że "nigdy nic go nie łączyło z tym środowiskiem". - Uznawanie mnie za człowieka związanego z Lewicą jest nadmierne - dodał.

- To jest wysoce niepokojące, że w ten sposób próbuje się wywoływać tzw. mrożący skutek. Poprzez zapowiedź, że wszczynane będą postępowania, ale także poprzez dotychczasowe doświadczenie, że takie postępowania toczą się, to będzie powodowało skutek dla wielu sędziów - mówił gość "Graffiti" odnosząc się do polecenia Prokuratora Krajowego. Bogdan Święczkowski chce, aby prokuratorzy reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

- Wielu sędziów trzy razy się zastanowi zanim podejmie działania w sferze własnej autonomii, własnych kompetencji - dodał Bodnar.

