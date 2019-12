Pościg i strzały w Lubuskiem. Dwaj policjanci zostali ranni

Do aresztu trafił 26-latek, który podczas ucieczki przed policją uderzył w radiowóz. Ranni zostali dwaj funkcjonariusze. Młody człowiek, którego ścigali w pow. nowosolskim (Lubuskie) był pod wpływem narkotyków – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

26-latek odpowie za uszkodzenie ciała, ucieczkę i niezatrzymanie się do kontroli, posiadanie narkotyków i wywieranie wpływu na funkcjonariusza policji. W areszcie spędzi najbliższe trzy miesiące. Podczas tej interwencji policjanci byli zmuszeni oddać strzał ostrzegawczy - dodał Maludy.

Do pościgu doszło w sobotę (14 grudnia) wieczorem w pow. nowosolskim. Miał on swój początek w Kożuchowie, gdzie policjanci chcieli skontrolować kierowcę lancii, który zaparkował na pasie zieleni, a pojazd miał liczne uszkodzenia. Kiedy jego kierowca zauważył funkcjonariuszy zaczął uciekać.

"Próbował jeszcze uciekać do lasu"

Pomimo użytych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mężczyzna nie zatrzymał się. Do pościgu przyłączyli się dzielnicowi, którzy wykorzystując radiowóz utworzyli blokadę na jednej z dróg. Jadąca od strony Kożuchowa z ogromną prędkością lancia uderzyła w radiowóz, z którego nie zdążyli wysiąść policjanci.

- 26-latek wysiadł z samochodu i próbował jeszcze uciekać do lasu, jednak bezskutecznie. Po strzale ostrzegawczym został zatrzymany i obezwładniony. W jego aucie były narkotyki. Ranni policjanci zostali zabrani do szpitala. Ich życie na szczęście nie jest zagrożone - powiedział Maludy.

POLICJANCI SPĘDZĄ ŚWIĘTA W SZPITALU. BRAK AKCEPTACJI DLA ATAKU NA POLICJANTÓW



Ostatnio aż 4x musieliśmy sięgać po broń.Jesteśmy dla Was, aby pomagać i chronić.Ale kiedy podniesiecie na nas rękę, będziemy walczyć o siebie i o to, aby nasze dzieci nie pozostały bez matki lub ojca. pic.twitter.com/vLCVNWnrmJ — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) 17 grudnia 2019

Cztery przypadki z użyciem broni

Rzecznik przekazał, że podczas minionego weekendu lubuscy policjanci czterokrotnie byli zmuszeni do sięgania po swoją broń. W dwóch przypadkach policjant i policjantka zostali zaatakowani i uderzeni w twarz. Jak zaznaczył, to pokazuje jak trudna jest policyjna służba.

- Bolesne jest to, że ludzie, którzy poświęcają swoje życie dla innych wciąż muszą zmagać się z takimi sytuacjami. Wskoczymy w ogień, lodowatą wodę, eskortujemy do szpitala, będziemy reanimować, podawać pomocną dłoń, ale w sytuacji, kiedy ktoś podniesie na nas rękę, będziemy walczyć o siebie i o to, aby nasze dzieci nie pozostały bez matki lub ojca - zaznaczył Maludy.

