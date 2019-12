Morawiecki: program termomodernizacji budynków zostanie rozszerzony o budownictwo z wielkiej płyty

Program termomodernizacji budynków zostanie rozszerzony o budownictwo z wielkiej płyty - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu. W blokach z elementów prefabrykowanych mieszka obecnie 12 mln ludzi. Szef rządu powiedział, że dofinansowanie do polepszenia charakterystyki cieplnej tych obiektów ma wynosić połowę, a niekiedy do 60 proc. łącznych kosztów.