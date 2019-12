Mercedes z czworgiem dzieci owinął się wokół drzewa. Dwa śmigłowce LPR lądowały na drodze we wsi

38-letni mieszkaniec wsi Starzyce (powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie) podróżujący z czworgiem dzieci zjechał na chodnik i uderzył w drzewo. Wszyscy pasażerowie zostali przetransportowani do szpitala.

W poniedziałek przed godziną 8:00 kierujący mercedesem 38-letni mieszkaniec wsi Starzyce stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Auto owinęło się wokół drzewa

Aby wydostać poszkodowanych, konieczne okazało się rozcinanie karoserii samochodu.

- W akcji ratunkowej brały udział cztery zastępy straży pożarnej, dwie karetki pogotowia ratunkowego, dwa śmigłowce LPR oraz policja - powiedział polsatnews.pl kpt. Michał Jabłoński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Pięć osób, czyli wszyscy podróżujący zostali przetransportowani do szpitala. Oprócz kierowcy były to dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

Czworo dzieci i kierowca we wraku

Najprawdopodobniej w wypadku brały udział dzieci mężczyzny, które ten miał odwieźć do szkoły.

Najciężej ranny został 38-latek, którego do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Facebook.com/OSP Chociwel Auto zostało kompletnie zniszczone.

emi/hlk/ polsatnews.pl