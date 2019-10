Był poszukiwany od 1997 roku. Wpadł, bo rozbił swoje bmw na drzewie

Jak powiedziała nadkom. Joanna Węgrzyniak, mężczyzna został zatrzymany niedługo po tym, jak jadąc osobowym bmw ulicami warszawskiej Wesołej uderzył w drzewo i porzucił rozbite auto.



- Otrzymaliśmy zgłoszenie na numer alarmowy o jadącym kierowcy, który może być nietrzeźwy - wskazała policjantka. Po przyjechaniu na miejsce załoga patrolowa zastała rozbite bmw. - Samochód był otwarty, wewnątrz nie było nikogo, mundurowi znaleźli kserokopie dokumentów oraz prawie 30 tysięcy złotych - dodała Węgrzyniak.



Śledczy na początku postanowili sprawdzić mężczyznę, którego dane były zapisane w kserokopiach dokumentów. - Ten jednak nie miał pojęcia o co chodzi, nigdy nie miał prawa jazdy, ani samochodu, nie odpowiadał też osobie widniejącej na fotografii. Wszystko wskazywało na to, że ktoś wyrobił sobie dokumenty na jego dane - powiedziała nadkomisarz.



Jak dodała, w międzyczasie do funkcjonariuszy - wykonujących czynności na miejscu odnalezienia pojazdu - podjechał taksówkarz, który opowiedział policjantom, że przed chwilą wiózł człowieka, który pochwalił się mu, że to jego bmw i właśnie je rozbił.



Policjanci pojechali pod wskazany przez taksówkarza adres. 47-latek przez długi czas w ogóle nie chciał rozmawiać z funkcjonariuszami, odmawiał też podania prawdziwych danych. - Dopiero analiza odcisków linii papilarnych przyniosła odpowiedź na pytanie, kim jest ten mężczyzna. Wtedy też okazało się, że 47-latek jest poszukiwany od 1997 roku i ma do odbycia karę pozbawienia wolności za rozboje - tłumaczyła Węgrzyniak.



Mężczyzna został zatrzymany i trafił, zgodnie z dyspozycją listu gończego, do aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

dk/ PAP