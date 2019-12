E-sport oficjalnie uznany w Polsce za sport. "Koniec podziałów i barier"

Decyzję ogłoszono na Kongresie Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich (PKSN). Polski Związek Sportów Elektronicznych stał się pierwszą instytucją e-sportową w Polsce, która dołączyła do grona PKSN.

Rywalizacja, treningi, emocje

- To wielki dzień i wielki sukces dla polskiego e-sportu, a także dowód na to, że te dwa światy mogą mówić jednym językiem. W obydwu chodzi przecież o to samo: o rywalizację, treningi, emocje i postawę fair-play. O talent i o fantastyczną publiczność, dzięki której atmosfera na turniejach sportowych i e-sportowych jest czymś nie do opisania - powiedział Kostrzębski.

- Przyjęcie w szeregi sportowych komitetów nieolimpijskich pierwszej instytucji e-sportowej to również wyraźny sygnał dla całego rynku, że e-sport i sport idą ramię w ramię i jest im ze sobą po drodze - powiedział i zapewnił, że to oznacza wytężoną pracę nad rozwojem społeczności e-sportu. - Od dziś fani sportu i e-sportu mogą stanąć w jednym szeregu. Bez sztucznych podziałów i barier ­- dodał.

Otyła osoba z colą i chipsami?

"Sporty elektroniczne całkowicie zadają kłam twierdzeniu, że gracz komputerowy, to otyła osoba, z colą i chipsami przed komputerem. Gracze dbają o tężyznę fizyczną i utrzymują wysoką formę, po to by móc skutecznie rywalizować w turniejach e-sportowych" - zapewnił w mediach społecznościowych PKSN.

40 tys. zawodników

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich jest organizacją pozarządową, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i olimpijskich. Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, w tym w szczególności rozwój i promocja sportów nieolimpijskich, a także ich ochrona prawna przy zachowaniu ścisłej współpracy z kluczowymi organizacjami. Zaliczają się do nich Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, a także Międzynarodowe Stowarzyszenie World Games (ang. International World Games Association).

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich reprezentuje dziś interesy 50 organizacji sportowych, do których grona dołączył Polski Związek Sportów Elektronicznych. PKSN zrzesza szeroki wachlarz sportów, m.in. artystycznych, sztuk walki, siłowych, motorowodnych.

PKSN to obecnie ponad 40 tys. zawodników zrzeszonych w blisko 2 tys. klubach sportowych, a także ponad 4,5 mln Polaków, uprawiających dyscypliny PKSN.

