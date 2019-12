Był pijany, próbował wedrzeć się do kabiny pilota. Załoga przywiązała go do fotela

Pijany pasażer lotu S7 z Mineralnych Wód do Nowosybirska (Rosja) był agresywny wobec pasażerów i załogi. Próbował też siłą wedrzeć się do kabiny pilota, by "zamienić słówko" z kapitanem. Mężczyzna ostatecznie wrócił na swoje miejsce z pomocą załogi i współpasażerów, którzy... przywiązali go do fotela taśmą.