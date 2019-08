Nie chciał zapłacić za kurs, wskoczył na dach taksówki. "Nawet po przyjeździe policji był agresywny"

Policjanci ze Słubic (Lubuskie) zatrzymali 29-latka, który nie chciał zapłacić za kurs jednemu z taksówkarzy. Do tego mężczyzna uszkodził taksówkę, m.in. wskoczył na jej dach – poinformowała w piątek Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

29-latek został zatrzymany i osadzony w słubickiej komendzie. Właściciel samochodu oszacował straty na od 2 do 3 tys. zł. Za zniszczenie cudzego mienia grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.

Do zajścia doszło minionej nocy w Słubicach. Patrolujący miasto policjanci otrzymali wezwanie do awantury dwóch mężczyzn. Okazało się, że pasażer korzystający z usług jednego ze słubickich taksówkarzy nie chciał mu zapłacić za kurs.

Z ustaleń policji wynika, że klient taksówkarza najpierw powiedział, że nie ma przy sobie pieniędzy, a za chwilę przekazał, że pójdzie do pokoju hotelowego i przyniesie gotówkę.

- Mężczyzna wrócił, ale bez pieniędzy, za to z kolegą i w wulgarny sposób chciał wymusić, by taksówkarz odjechał. Kiedy ten nadal domagał się zapłaty, 29-latek wskoczył na dach samochodu i go uszkodził. Wyrwał również belkę świetlną z napisem taxi wraz z całym okablowaniem. Nawet po przyjeździe policji był agresywny – zrelacjonowała Murmyło.

dc/ PAP