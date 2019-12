Atak nożownika w Krakowie. Policja szuka sprawcy

W Krakowie doszło do napaści z użyciem noża. Na przystanku przy ul. Dunikowskiego młody mężczyzna wysiadając z autobusu wdał się w szarpaninę z 27-letnim mężczyzną, którego zranił nożem w nogę. Ranny, który stracił dużo krwi, został przewieziony do szpitala. Trwają poszukiwania sprawcy.

Do ataku doszło na ul. Dunikowskiego, na granicy osiedli Kalinowego i Wysokiego w Krakowie około godz. 18:00.

- Mężczyzna wysiadający z autobusu nr 123 wdał się w sprzeczkę ze stojącym na przystanku 27-latkiem. Doszło do szarpaniny, w czasie której 27-latek został ugodzony nożem w nogę - powiedziała polsatnews.pl podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policja prowadzi obawę

Po napadzie ofiara ukryła się w pobliskim sklepie spożywczym, podał portal onet.pl, który jako pierwszy informował o zdarzeniu.

Do do poszkodowanego mężczyzny zostały wezwane pogotowie ratunkowe i policja. Ranny został przetransportowany do szpitala, miał on stracić dużo krwi.

Policja prowadzi obławę za sprawcą. Funkcjonariusze zabezpieczają nagrania z kamer monitoringu.

Nie wiadomo, co było przyczyną krwawej napaści.

WIDEO - Rozszerzenie ustawy dezubekizacyjnej na wojsko? Poseł Solidarnej Polski: mam nadzieję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/emi/ polsatnews.pl