Premier zapowiada surowe wymogi dla firm udostępniających pornografię

- Dziękuję bardzo za naszą wspólną pracę, za to, że zaczynamy od bardzo ważnego tematu, takiego, który ma ogromny wpływ na życie społeczne, na życie dzieci, na życie młodzieży i życie rodzin. Chcemy się dziś zająć tematem, który wiele organizacji pozarządowych sygnalizowało, to kwestia dostępu do pornografii u dzieci i młodzieży – powiedział premier do członków Rady.

Rosnący trend

Jak mówił, już coraz częściej 12-, 13-, 14-letnie dzieci stykają się z pornografią i jest to trend rosnący. Powołał się na wyniki badań, z których wynika, że w wieku od 13 do 16 lat około 60 proc. chłopców i ponad 20 proc. dziewczynek miało kontakt z pornografią.

- To jest działanie, które na pewno zaburza czynności emocjonalne, zaburza postrzeganie seksualności, prowadzi do bardzo poważnych ubytków emocjonalnych i do zagrożeń w przyszłości, do zagrożeń zdrowia psychicznego dzisiejszych młodych ludzi, później dorosłych – wskazał Morawiecki.

- Tak jak chronimy dzieci i młodzież przed alkoholem, tak jak zabraniamy narkotyków, tak też powinniśmy weryfikować dostęp do treści, do materiałów pornograficznych, z cała surowością – podkreślił szef rządu.

Blokowanie dostępu do pornografii

Premier zaznaczył, że dostęp do pornografii w internecie jest tematem "niełatwym do praktycznego zaadresowania". To nie znaczy jednak – przekonywał – że problem ten nie powinien zostać rozwiązany. - Przeciwnie – musimy znaleźć odpowiednie mechanizmy, które będą blokowały dostęp do treści porno dla dzieci i młodzieży – powiedział Morawiecki.

Przekonywał również, jak ważne jest "życie psychiczne i emocjonalne dzieci, ich stabilność emocjonalna i dojrzałość w odniesieniu do spraw dotyczących seksualności".

Jego zdaniem dzieci i młodzież są coraz częściej zagrożone z powodu zmian w dostępie do informacji.

- Coraz częściej w coraz młodszym wieku jest (wśród dzieci ) dostępność do smartfona, internetu, a to z kolei powoduje, że dostęp do treści pornograficznych jest poza kontrolą – zauważył premier.

Dlatego – wskazał – "musimy wprowadzić mechanizmy, które w skuteczny sposób będą blokowały dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży i będą weryfikowały osoby, które korzystają z różnych materiałów pornograficznych".

Surowe wymogi

- Musimy nałożyć surowe wymogi na przedsiębiorstwa, na firmy, na podmioty udostępniające materiały pornograficzne – takie wymogi, które będą w pełni weryfikowały dostępność według kategorii wieku – mówił szef rządu.

Morawiecki ocenił, że należy surowo karać tych, którzy umożliwiają dostęp do pornografii nieletnim.

- Dbajmy o życie psychiczne, o życie od strony emocjonalnej, o stabilność, rozwój emocjonalny naszych dzieci, naszej młodzieży, bo od tego będzie zależeć przyszłość Polski– apelował premier.

Projekt ponad podziałami

- Nasze ministerstwo jest gotowe pracować nad projektem ustawy, który został przez stowarzyszenie Twoja Sprawa przedstawiony (...), jesteśmy gotowi, bo to robimy tak naprawdę dla naszych dzieci – mówiła z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dodała, że do współpracy przy pracach nad projektem – poza Radą Rodziny – zostaną zaproszone inne ministerstwa. Stwierdziła przy tym, że projekt ten powstał ponad podziałami politycznymi.

- My również będziemy chcieli w tym kierunku pójść, zarówno Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede wszystkim Ministerstwo Cyfryzacji, Edukacji, a także Ministerstwo Sprawiedliwości – wskazała.

- Jestem przekonana, że wypracujemy razem z państwem dobry projekt, który będzie przede wszystkim zabezpieczał to, co dla nas jest najważniejsze, a więc dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci – oświadczyła Maląg.

W Radzie Rodziny zasiada 14 ekspertów polityki rodzinnej – profesorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ma ona wspierać, inicjować, promować działania na rzecz tradycyjnej rodziny, wypracowywać rozwiązania, które poprawiać będą sytuację demograficzną w Polsce.

pgo/ PAP