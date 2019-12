- Zamierzam złożyć wniosek o ułaskawienie do prezydenta - powiedział na antenie Polsat News Jan Śpiewak, który w niedzielę wieczorem spotkał się z Andrzejem Dudą. Odnosząc się do skazującego wyroku sądu, zgodnie z którym działacz zniesławił mec. Bogumiłę Górnikowską, Śpiewak dodał, że poprosi Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o złożenie kasacji do Sądu Najwyższego.