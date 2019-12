Śmierć polskiego żołnierza na Łotwie. Zmarł podczas biegania

Żołnierz służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym, wchodzącym w skład wielonarodowej grupy bojowej NATO.

O śmierci Polaka poinformowała łotewskie ministerstwo obrony.

"Łączymy się myślami z rodziną oraz kolegami z jednostki zmarłego. Jest to również dotkliwa strata dla Łotwy, ponieważ razem z Polską podobnie rozumiemy kwestie bezpieczeństwa" - przekazał w oświadczeniu minister obrony tego kraju, Artis Pabriks.

Kondolencje rodzinie Polaka złożył dowódca Sił Zbrojnych Łotwy Leonids Kalninsz.

We are truly sorry to hear of the loss of the soldier of our close ally - Polish Armed Forces. My deepest sympathies to the family, friends and service members. Our hearts go out to you in this difficult time. @eFPBGLatvia @Poland_MOD pic.twitter.com/FBAY7Pa6qZ