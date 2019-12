20 tys. żołnierzy USA przybędzie wiosną na ćwiczenia do Europy

Przerzut 20 tys. amerykańskich żołnierzy do Europy, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach poligonowych m.in. w Polsce i krajach bałtyckich, zakłada scenariusz ćwiczenia Defender-Europe 20 zaplanowanego od lutego do kwietnia 2020 r. Będzie to największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat.

Do Amerykanów, którzy przywiozą ze sobą sprzęt, użyją też broni składowanej w Europie, dołączą wojska z krajów sojuszniczych i partnerskich; wyzwaniem będzie nie tylko przerzut do Europy i przemieszczanie się na poligony, ale również powrót do USA – podkreślił zastępca szefa sztabu amerykańskich Wojsk Lądowych w Europie (U.S. Army Europe) gen. bryg. Sean Bernabe. Transporty mają się odbywać głównie nocą, zostaną też wstrzymane na czas świąt wielkanocnych.



- Celem ćwiczenia Defender-Europe 20 jest budowa strategicznej gotowości sił lądowych USA. Przyniesie ono 20 tys. żołnierzy ze sprzętem do Europy; rozjadą się po kontynencie, by uczestniczyć w innych, mniejszych ćwiczeniach - powiedział Bernabe w telefonicznym briefingu dla mediów.

"Polska będzie epicentrum aktywności"



Będą to np. doroczne wielonarodowe ćwiczenie operacji spadochronowych Swift Response, odbywające się co dwa lata w Polsce i państwach bałtyckich Saber Strike, skoncentrowane na interoperacyjności sojuszników i partnerów ćwiczenie Allied Spirit, czy doskonalące współdziałanie artylerii wojsk NATO i partnerskich Dynamic Front. Równolegle z Defender-Europe 20 w Polsce będzie się odbywało ćwiczenie Anakonda.

ZOBACZ: Czaputowicz: żołnierze USA są bardziej potrzebni w Polsce, niż na Zachodzie



- Polska będzie jednym z epicentrów ćwiczenia Allied Spirit. Obejmuje ono forsowanie rzeki - odbędzie się ono na poligonie w Drawsku Pomorskim. Będzie to ćwiczenie z siłami wielkości dywizji, prowadzone przez 1. Dywizję Kawalerii, ale z międzynarodowym udziałem – powiedział generał. 12. Brygada Zmechanizowana wystawi siły biorące udział w natarciu przez rzekę, 9. Brygada będzie grać rolę przeciwnika. W działaniach weźmie udział brytyjsko-niemiecka kompania mostowa, wsparcie samolotów i śmigłowców zapewnią siły z Czech i USA.



W Allied Spirit będą uczestniczyć żołnierze stacjonującej w Polsce rotacyjnie amerykańskiej brygady, którzy wezmą też udział w ćwiczeniu Saber Strike, przemieszczając się z Polski na Litwę w rejonie przesmyku suwalskiego.



W tym samym czasie w Polsce będzie się też odbywać ćwiczenie amerykańskich Sił Powietrznych w Europie – Astral Knight. - Tak więc Polska będzie znaczącym epicentrum aktywności wiosną 2020 r. - zaznaczył generał.

Przećwiczenie przerzutu dużych sił z USA do Europy



Amerykańska 1. Dywizja poza dowodzeniem operacją forsowania rzeki na poligonie drawskim weźmie też udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym Joint Warfighting Assesment w Bawarii.



Bernabe zaznaczył, że choć Defender-Europe 20 nie wiąże się bezpośrednio z natowską inicjatywą gotowości, to razem z innymi ćwiczeniami służy podniesieniu gotowości całego Sojuszu. - Nie tylko budujemy strategiczną gotowość przerzucając 20 tys. żołnierzy z USA do Europy i przewożąc ich na poligony, przez każde z tych mniejszych ćwiczeń zwiększamy też gotowość na poziomie taktycznym – powiedział.

ZOBACZ: Senat USA za wzmocnieniem sił amerykańskich w Polsce



Podkreślił, że ani Defender 20, ani poszczególne ćwiczenia poligonowe nie są odpowiedzią na jakąś konkretną sytuację. - Głównym celem jest budowanie strategicznej gotowości, przećwiczenie przerzutu dużych sił z USA do Europy, na poligony, a także stworzenie wojskom okazji, by zwiększały zdolność do współdziałania z sojusznikami i budowały gotowość na poziomie taktycznym - powiedział



Zwrócił też uwagę, że w przygotowania jest zaangażowana nie tylko amerykańska armia, ale i sojusznicy w Europie tworzący warunki do przyjęcia wojsk przybywających do czterech portów morskich, a potem przerzucenia ich w głąb kontynentu koleją i konwojami drogowymi.



- Przez ostatnich kilka lat znacznie zwiększyliśmy taktyczną gotowość we wszystkich trzech komponentach naszych Wojsk Lądowych - regularnej armii, gwardii narodowej i w rezerwach. Zdaliśmy sobie sprawę, że czas, by znów skupić się na gotowości strategicznej, zdolności do przerzutu tych gotowych jednostek taktycznych na duży dystans, tam, gdzie są potrzebne - objaśniał Bernabe cel ćwiczenia.

"Zaczniemy przerzucać część wojsk już w lutym"



Dodał, że chodzi także o sprawdzenie infrastruktury i procedur w Europie, w tym uzgodnienie tras przerzutu z portów na poligony z lokalnymi władzami. - Doceniamy ich wsparcie; to, że zapewnią eskortę konwojom, zwłaszcza na najbardziej obciążonych odcinkach. Planujemy transporty w nocy, by zminimalizować utrudnienia, jakie konwoje mogłyby powodować dla zwykłego cywilnego ruchu - zapewnił. Ciężki sprzęt będzie też z portów przewożony koleją.



Jednym z portów będzie Bremerhaven, dokąd mają przybić statki ze sprzętem 3. Dywizji wyruszające z Savannah. Niewielka część - np. sprzęt łączności – zostanie przetransportowana drogą powietrzną. Samolotami - przeważnie wynajętymi - przybędzie też większość żołnierzy. Zabezpieczenie operacji będzie zadaniem dla sił z różnych krajów. Wśród ćwiczących będą amerykańscy logistycy, np. 1. Dywizja Kawalerii przerzuci swoją brygadę wsparcia z Fort Hood w Teksasie, by zapewnić kierowanie i dowodzenie jednostkom dostarczającym paliwa, żywność i sprzęt.



Ten w większości przybędzie do Europy razem z żołnierzami z USA. Wyjątkiem będzie 116. Brygadowa Grupa Bojowa Gwardii Narodowej Idaho, która pobierze wyposażenie z amerykańskich składów w Europie. Żołnierze U.S. Army – m.in. z 2. Brygady 3. Dywizji Piechoty z Fort Stewart w Georgii - przywiozą czołgi M1 Abrams, wozy bojowe Bradley i samobieżne haubice Paladin. Żołnierze tej jednostki będą wśród pierwszych przybywających Amerykanów i wezmą udział w strzelaniach na poligonie drawskim.



- Zaczniemy przerzucać część wojsk już w lutym - zapowiedział Bernabe. Ruchy wojsk potrwają do kwietnia. - Zrobimy krótką przerwę na święta wielkanocne, żeby nie zajmować dróg - zaznaczył generał.

WIDEO - Półnaga aktywistka wskoczyła na stół komisji wyborczej przed Berlusconim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP