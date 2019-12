Silnie powieje w trzech województwach. IMGW ostrzega

Pierwszy - najniższy stopień ostrzeżenia oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

"Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - informuje IMGW na stronie internetowej.

IMGW

Według prognozy pogody na niedzielę od rana do wieczora na terenie tych województw przewidywany jest silny wiatr z południowego zachodu o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. W południowej Małopolsce i na południu woj. śląskiego silny wiatr w niedzielę ma wiać od godz. 7 do godz. 19, a na południu podkarpackiego - od godz. 10 do 21.

bas/ PAP