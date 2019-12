"Nagranie z prezydentem ma charakter prywatny. Nie wiedział, że jest nagrywany"

- Pan prezydent odwiedzał 13 grudnia mamę prawdziwiej, realnej ofiary stanu wojennego. Kiedy tego samego dnia słyszał, że niektórzy sędziowie porównują projekt PiS do stanu wojennego, to słowo hipokryzja było w tym przypadku najdelikatniejszym określeniem - mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w "Śniadaniu w Polsat News" pytany o nagranie z prezydentem, które trafiło do sieci.