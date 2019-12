Lewica przeciw krzyżowi w Sejmie, ale nie zamierza walczyć o jego usunięcie

Posłowie klubu Lewicy podczas ślubowania w Sejmie nie stosowali formuły: "Tak mi dopomóż Bóg" i deklarują, że są za świeckością państwa oraz rozdziałem państwa i kościoła. Zostali zapytani, co sądzą o tym, że w sali plenarnej polskiego Sejmu wisi krzyż i czy chcieliby, aby został on z niej usunięty.

ZOBACZ: Wiosna i SLD łączą się - przyjmą nazwę Nowa Lewica

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek powiedział, że decyzja o tym, że jego formacja chciałaby usunięcia krzyży z Sejmu jest wywołana sztucznie.

- My nigdy tego nie postulowaliśmy, żeby to była jakaś główna akcja klubu Lewicy, natomiast jeżeli chodzi o nasze stanowisko, to my opowiadamy się za świeckim państwem, a świeckie państwo, to przede wszystkim likwidacja religii w szkołach, czy likwidacja Funduszu Kościelnego, ale też sprawiedliwe reguły płacenia podatków przez księży i przez świeckich - powiedział Śmiszek.

Zaznaczył, że Lewica uważa, że Sejm powinien być przestrzenią neutralną. - Nikt nie będzie wszczynał żadnej awantury i w planach nie mamy żadnych happeningów - zadeklarował.

"Szat nie będziemy z tego powodu rozdzierać"

Sceptyczny wobec krzyży w Sejmie jest też poseł Lewicy Andrzej Rozenek.

- Krzyże w Sejmie nie są najważniejszym tematem. Sejm powinien się zajmować przede wszystkim porządną legislacją, ale oczywiście od polityków powinniśmy wymagać przestrzegania konstytucji - art. 25 mówi o autonomii państwa i kościoła, i jest oczywiście pytanie, jak tę autonomię należy rozumieć - czy wieszanie symboli religijnych w miejscach publicznych, a w szczególności w miejscach, które są miejscami państwowymi jest naruszeniem art. 25. Moim zdaniem jest, ale szat nie będziemy z tego powodu rozdzierać, bo to jest jakaś tradycja, więc nie widzę tutaj powodu do jakiś specjalnych akcji - powiedział Rozenek.

Rzeczniczka klubu Lewicy Anna Maria Żukowska podkreśliła, że w Sejmie nie powinno być żadnych symboli religijnych. - Dlaczego wyróżniać jedną religię, a inne nie, i dlaczego nie zostawiać miejsca dla ateistów - powiedziała.

- To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, że wisi tylko krzyż i dlatego uważam, że tego krzyża nie powinno być. Nie powinien był zostać powieszony - podkreśliła.

Żukowska przypomniała, że od walki o krzyż w Sejmie zaczynał Janusz Palikot. - Został z tego ukręcony bat na jego formację polityczną, bo kojarzył się tylko i wyłącznie z jedną sprawą, a my nie chcielibyśmy się kojarzyć z tematem "krzyż w Sejmie" - zaznaczyła.

"Nie powinien wisieć w żadnej instytucji państwowej"

- Sejm powinien być miejscem, gdzie respektowana jest zasada rozdziału państwa od kościołów, nie tylko jednego kościoła, ale w ogóle kościołów, więc ani symboli, ani spotkania o charakterze stricte religijne, na których odbywa się modlitwa, moim zdaniem, nie powinny mieć miejsca na terenie Sejmu czy Senatu - mówiła rzeczniczka Lewicy.

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn także uważa, że krzyż nie powinien w Sejmie wisieć.

- Tak jak nie powinien wisieć w żadnej instytucji państwowej, w ministerstwach, w Kancelarii Prezydenta, nie powinien być eksponowany podczas uroczystości państwowych, ponieważ jesteśmy zwolennikami świeckiego państwa i eksponowanie symboli religijnych sprzeciwia się konstytucji" - powiedziała.

Przyznała, że jedynymi działaniami, które mogą podjąć posłowie, to napisać pismo do marszałek Sejmu, do czego będzie namawiała kolegów i koleżanki z klubu, bo - jak przypomniała - do tego zobowiązali się w kampanii wyborczej opowiadając się za państwem świeckim. "To w gestii marszałka Sejmu jest zdjęcie krzyża" - podkreśliła.

- Wprawdzie powieszenie krzyża nie było w gestii marszałka, bo został wstydliwie powieszony przez posła AWS Tomasza Wójcika, który wieszając go spadł z fotela, uszkodził framugę drzwi nad którymi krzyż wieszał, spadł, złamał rękę i nie został już więcej wybrany do Sejmu - powiedziała Senyszyn.

WIDEO - Awantura w hotelu robotniczym. 24-letni Ukrainiec zmarł ugodzony nożem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP