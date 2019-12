"Życie kobiet naznaczone łzami i krwią było kluczem do naszej wolności"

- To życie kobiet naznaczone łzami i krwią było kluczem do naszej dzisiejszej niepodległości i wolności - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Kobiety w walce o niepodległość" w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Szef rządu podkreślił wielką rolę kobiet w polskiej drodze do wolności. - To im zawdzięczamy z całą pewnością przechowanie polskości, przechowanie wiary, języka i kultury - mówił Morawiecki. - W życiu kobiet polskich, w (ich) sercach, umysłach dokonała się niesamowita synteza działań konspiracyjnych, walki, ale zarazem działań pozytywistycznych - dodał premier.

"Składam wam hołd i wyrażam ogromną wdzięczność"

Mówił, że naszą drogę ku niepodległości powinniśmy dużo szerzej rozumieć niż tylko przez pryzmat powstań, bitew i wojen. - To na pewno kamienie milowe na drodze do niepodległości, ale bez tej patriotycznej głębokiej pracy naszych mam, babć, żon, sióstr, córek - jestem absolutnie pewny - nie doszlibyśmy do 1920 roku, do 1989, do 1980 rok, do tych naszych kamieni milowych na drodze do niepodległości - podkreślił szef rządu.



WIDEO: Premier Mateusz Morawiecki o kobietach walczących o polską niepodległość

- W naszych czasach współczesnych panie jesteście tą pochodnia wolności, pochodnią prawdy, które stałyście wtedy po właściwej stronie we wszystkich zmaganiach z władzą komunistyczną, z władzą nieludzką (...). To wasze życie naznaczone łzami, krwią było kluczem do dzisiejszej niepodległości i wolności - mówił do zebranych kobiet Morawiecki.

ZOBACZ: Premier: sprawa Śpiewaka głęboko mnie poruszyła. Wyrok kompletnie niezrozumiały

- Jako premier rządu RP składam wam hołd i wyrażam ogromna wdzięczność w imieniu wszystkich wolnych Polaków w Polsce i za granicą za wasza odwagę i przykład - powiedział premier.

Premier Morawiecki wcześniej wziął udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Annę Walentynowicz - działaczkę Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczynię NSZZ "Solidarność". Została ona odsłonięta na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

bas/ PAP