"To nie jest lista brakujących leków - to lista antywywozowa". Minister zdrowia w Polsat News

- Publikujemy regularnie taką listę, po to właśnie aby tych leków nie zabrakło. To nie jest lista brakujących leków, to jest lista stworzona po to, żeby nie doszło do braków - podkreślił Szumowski, który był gościem "Nowego Dnia w Polsat News".

Powiedział, że jeżeli w 5 proc. aptek leków brakuje, zabrania się wywożenia ich z kraju.

Ministerstwo publikuje listę

Wśród 422 pozycji pojawiły się leki przeciwdepresyjne i testy do oznaczania poziomu glukozy we krwi. Lista obejmuje preparaty i wyroby, których brakuje w 5 proc. aptek w danym województwie.

W spisie leków zagrożonych brakiem dostępności pojawił się szereg preparatów insulinowych i testów do oznaczania poziomu glukozy we krwi, m.in. Abasaglar, Apidra, Gensulin, Lantus czy Evercare. Obok nich znalazł się Metforminum na cukrzycę.

Na kolejnych pozycjach znalazły się lek przeciwpadaczkowy Lyrica czy stosowany w chorobie Parkinsona Madopar. Zagrożone brakiem dostępności są również leki stosowane w leczeniu schizofrenii (Rispolept, Zypadhera) i depresji (Anafranil).

Problem mogą mieć także alergicy. Lista uwzględnia preparaty przeznaczone do odczulania (Novo-Helisen) oraz alergeny diagnostyczne do testów punktowych. W spisie znalazł się też Gardasil - szczepionka przeciw HPV.

Inne leki i wyroby ujęte w spisie to m.in. Estradiol - lek hormonalny stosowany w terapii zastępczej po menopauzie, lek przeciwzakrzepowy Xarelto, przeciwzapalne Salofalk czy Pulmicort, a także Nutramigen - preparat stosowany w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej u niemowląt.

