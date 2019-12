Gawkowski na konwencji Wiosny: w 2023 roku będziemy mieli ponad 231 posłów w parlamencie

W 2023 roku nie będzie 49 posłanek i posłów lewicy, nie będzie dwóch senatorów, będziemy mieli ponad 231 mandatów w polskim parlamencie - to jest nasz cel - powiedział w sobotę podczas konwencji Wiosny sekretarz generalny partii Krzysztof Gawkowski.

W Warszawie trwa konwencja Wiosny, która ma podjąć decyzję o konsolidacji partii w jedną formację polityczną z SLD.

Otwierając spotkanie Gawkowski podziękował za 314 dni, które upłynęły od konwencji założycielskiej Wiosny na warszawskim Torwarze i podkreślił, że wielu polityków Wiosny pełni dziś w parlamencie ważne funkcje. W tym kontekście Gawkowski, który jest szefem klubu Lewicy, wymienił m.in. wiceprzewodniczących klubu: Krzysztofa Śmiszka, Monikę Pawłowską czy Beatę Maciejewską, a także wiceprezes Wiosny Gabrielę Morawską-Stanecką, która została wicemarszałkinią Senatu.

- Doceniamy to, że dostaliśmy się do parlamentu, ale to jest początek drogi - podkreślił.

- Mamy określony cel dla Wiosny i dla Lewicy. To rok 2023 - to przyszłe rządu Lewicy w Polsce i wdrażanie naszego programu - zaznaczył polityk Wiosny.

"Boją się nas i mają czego się bać"

Gawkowski mówił też, że Lewica nie będzie w parlamencie totalną opozycją, ale będzie grupą ludzi, która nie zmieni swojego kursu.

- W 2023 roku nie będzie 49 posłanek i posłów (lewicy). Nie będzie dwóch senatorów. Będzie nas ponad 231 mandatów w polskim parlamencie - to jest nasz cel - zapowiedział sekretarz generalny Wiosny.

Gawkowski stwierdził, że Lewica jest niewygodna dla innych partii opozycyjnych. - Boją się nas i mają czego się bać, bo my mamy jasne i wyraziste poglądy i nie będziemy bać się mówić o sprawach dotyczących równości płci, o rozdziale państwa od kościoła - podkreślił.

- Nasz cel to parlament 2023, ale nasz cel to również silne samorządy - zapowiedział.

Podczas konwencji Wiosny planowane są wystąpienia Roberta Biedronia, wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz europosła Łukasza Kohuta.

O godz. 11 w tym samym hotelu, w którym swoją konwencję ma Wiosna, rozpocznie się konwencja SLD, która ma zmienić statut partii, aby doprowadzić do tego, żeby mogła powstać jedna formacja z obu ugrupowań. Ok. godz. 14 planowana jest wspólna konferencja prasowa liderów SLD i Wiosny - Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

las/ PAP