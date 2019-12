Müller: powstrzymaliśmy gigantyczną podwyżkę cen energii. Nie przejmujemy się słowami Macrona

- Ja bym się nie przejmował tym, co mówi jeden prezydent. Polska ma czas i mając dobre projekty mamy większe szanse na to, żeby uzyskać większe środki na rozwój energetyki odnawialnej - mówił poseł PSL w Polsat News odnosząc się do słów Emmanuela Macrona. Prezydent Francji ocenił, że "jeśli Polska nie potwierdzi zobowiązania dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności".

Wideo: politycy komentowali szczyt klimatyczny w Brukseli

Reakcje na stanowisko Polski na szczycie w Brukseli

- Nie przejmowałbym się tym, co mówi prezydent Francji. Nie zaskoczyła nas ta wypowiedź. On to mówi często. Jemu jest łatwiej, ponieważ Francja w dużym stopniu opiera się na energii jądrowej. Merkel wypowiedziała się w bardziej stonowanym tonie - powiedział Piotr Müller.

Kanclerz Angela Merkel wyraziła zrozumienie dla stanowiska Polski w sprawie celów klimatycznych w UE. - Polska ma najtrudniejszą sytuację wyjściową - uważa szefowa niemieckiego rządu.

"Energia z węgla przestanie się opłacać"

- 30 lat to wcale nie jest tak dużo. Polska nie zablokowała konkluzji szczytu i to dobrze, natomiast zobaczymy co osiągnie za pół roku, w czerwcu. 3-4 lata temu pierwsze decyzje Zjednoczonej Prawicy doprowadziły do tego, że na 3 lata wyhamowano rozwój energii odnawialnej - mówił Sawicki o słowach premiera, który podkreślił, że rząd prowadzi "bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną".

Premier o projekcie PiS ws. sądownictwa: dąży do zaprowadzenia porządku prawnego w tym systemie

- Możemy stosować zaklęcia, sztuczki, ale nie powinno się straszyć górników, bo nie ma czym. Jak obserwuję postęp w obszarze informatyki, podobne tempo będzie miało w przypadku energii odnawialnej. Za 20 lat energia z węgla zwyczajnie przestanie się opłacać - dodał.

Zdaniem rzecznika rządu "cała dyskusja dotyczyła tego, czy Polska powinna być zobowiązania do błyskawicznego wdrożenia neutralności klimatycznej". - Morawiecki wywalczył to, że Polska będzie dalej dyskutować czy te wymogi będą nas obowiązywały. Teraz nas nie obowiązują, czekamy na ofertę, która dotyczy funduszu transformacji energetycznej - powiedział Müller.

"Zapłacimy, pytanie ile"

- Zdajemy sobie sprawę, że źródła energii się zmieniają, natomiast chodzi o tempo. Ono nie może zabić polskiej gospodarki i doprowadzić do drastycznego podwyższenia cen energii - dodał.

Piotr Witwicki pytał czy słowa prezydenta Macrona o tym, że Polska zapłaci nie są pewną "ofertą". - Tak, ale pytanie brzmi ile zapłacimy - odparł. - Już teraz na stole jest lepsza oferta - przypomniał.

- Udało nam się dzisiaj powstrzymać sytuację gigantycznych podwyżek cen energii w Polsce. Nie da się w kilka czy kilkadziesiąt lat zmienić struktury energetycznej, nawet licząc na podstęp technologiczny - powiedział rzecznik rządu.



- Energetyki węglowej nie można opierać w 25 proc. na węglu importowanym czy w połowie gazie importowanym. Dzisiaj możliwości wydobywcze gazu są dużo większe. Warto zwrócić uwagę, by wspierać energetykę na surowcach krajowych - mówił Sawicki.

