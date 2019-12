Macron ostrzega Polskę ws. neutralności klimatycznej. Chodzi o miliardy euro

Jeśli Polska nie potwierdzi zobowiązania dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron. Chodzi o zapis mówiący o stworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 100 mld euro na najbliższą perspektywę finansową.

Prezydent Francji powiedział, że choć szczyt przyjął cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, to jednak jeden kraj uzyskał "tymczasowe wyłączenie", mając na myśli Polskę. Wskazał, że ten fakt "nie spowolni wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu".

- Pierwsze regulacje zostaną przyjęte większością kwalifikowaną. Jeśli Polska nie potwierdzi swojego udziału w tym celu (neutralności klimatycznej do 2050 roku - red.), będzie poza europejskim mechanizmem, w tym w zakresie finansowej solidarności - powiedział prezydent Francji.

Przywódcy unijni porozumieli się na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska nie była w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego celu. Temat ma powrócić na szczycie szefów państw i rządów UE w czerwcu 2020 r.

- Podjęliśmy tę decyzję, szanując obawy różnych krajów członkowskich, bo wiemy, że trzeba wziąć pod uwagę różne uwarunkowania krajowe i różne punkty startu - mówił na konferencji prasowej szef Rady Europejskiej Charles Michel.

100 mld euro na najbliższą 7-letnią perspektywę

Decyzja szczytu usatysfakcjonowała polski rząd.

- Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania neutralności klimatycznej w 2050 r. - mówił dziennikarzom, opuszczając budynek Rady, premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że we wnioskach ze szczytu pojawił się zapis o stworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 100 mld euro na najbliższą 7-letnią perspektywę finansową na wsparcie transformacji energetycznej. - Wiemy, że znaczna część z tego funduszu (...), na pewno bardzo istotna, przypadnie właśnie Polsce - zapewniał szef polskiego rządu.

Zieloni: polski rząd odsunął się na margines

Szefowa Zielonych w Parlamencie Europejskim Ska Keller w piątek jednoznacznie stwierdziła, że Polska nie może liczyć na wsparcie finansowe "bez zadeklarowania, że będzie wypełniać cel neutralności klimatycznej do 2050 r.".

- To duży problem, że polski rząd odsunął się na margines wczoraj w czasie dyskusji klimatycznych. Oczywiście Polska jest w trudnej sytuacji, my jako Zieloni bardzo mocno to wspieramy, żeby regiony, społeczności najbardziej dotknięte transformacją miały dodatkowe wsparcie i aby okazana im była dodatkowa solidarność ze strony innych krajów członkowskich. Ale odsuwając się na margines, polski rząd mówi "nie dla tej solidarności, nie dla tego wsparcia" - powiedziała polskim dziennikarzom w Brukseli Keller.



Jak mówiła 70 proc. polskiego społeczeństwa popiera cel neutralności klimatycznej, dlatego ma nadzieję, że rząd w Warszawie szybko zmieni swoje stanowisko w tej sprawie.

- Wsparcie jest dostępne, tylko jeśli mamy cele i środki, żeby je osiągnąć. Nie da się zaoferować pieniędzy za nic. Ostatecznie to są publiczne pieniądze z kieszeni podatników i dlatego muszą iść na wspieranie wspólnego celu" - zaznaczyła szefowa Zielonych. "Nie można nie mieć celów i dostawać przy tym wsparcie finansowe - dodała.

We wnioskach ze szczytu UE podkreślono, że transformacja będzie wymagała znacznych inwestycji publicznych i prywatnych. W tym kontekście Rada Europejska poparła ogłoszony przez EBI zamiar wsparcia wartych 1 bilion euro inwestycji dotyczących działań na rzecz klimatu w kolejnej dekadzie.

Szefowie państw i rządów unijnych zaznaczyli, że "dla regionów i sektorów najbardziej dotkniętych transformacją" udostępnione zostanie wsparcie z przyszłego mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zapowiedź Komisji Europejskiej w sprawie propozycji skierowanych na zmobilizowanie wartych 100 mld euro inwestycji za pośrednictwem mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

bas/ PAP, polsatnews.pl