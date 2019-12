Mucha: wypowiedzi Schetyny są szokujące. Chce dzielić sędziów na "pisowskich" i "niepisowskich"

- Nie jestem współautorem projektu dot. zmian w sądownictwie. Jednak pewne fundamentalne elementy takie jak to, by sędziowie nie zajmowali się polityką, czy fakt, że nie można podważać statusu sędziego, były podnoszone przez Kancelarię Prezydenta przez wiele miesięcy - mówił w programie "Gość Wydarzeń" zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Posłowie PiS złożyli w czwartek projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu oraz zmiany w procedurze wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego. Projekt, jak określili wnioskodawcy, ma na celu dyscyplinowanie sędziów, którzy "sami siebie nazwali nadzwyczajną kastą".

"Część środowiska zachowuje się irracjonalnie"

Paweł Mucha na antenie Polsat News zapewnił, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta rozmawiali z posłami, ale nie sugerowali im żadnych rozwiązań. - To po prostu znany pogląd Kancelarii Prezydenta zgodny z konstytucją i zwrócenie uwagi na to, że my w Polsce mamy ustrój demokratyczny. W ramach tego ustroju nie może być tak, że sędziowie angażują się w politykę - to narusza zasadę separacji władzy sądowniczej i jest niezgodne z polską konstytucją - mówił Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta przypomniał, że zgodnie z przepisami sędziowie mają być "apolityczni". - Dzisiaj wszyscy chyba mamy świadomość, że mamy bardzo dużo zachowań politycznych, które nie mieszczą się w zasadzie niezawisłości - mówił.

ZOBACZ: "To namawianie do łamania prawa". Premier o nawoływaniu do powstrzymania się od orzekania sędziów

- Część środowiska sędziowskiego zachowuje się dziś irracjonalnie. Mamy też szokujące wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który chciałby sędziów dzielić na takich, którzy są "pisowscy i niepisowscy". Widzimy tę potrzebę angażowania sędziów w politykę, a na to zgody być nie może - dodał Mucha.

"Sędziowie wypowiadają się obok liderów opozycji"

Prowadzący program Bartosz Kurek przypomniał, słowa prof. Ewy Łętowskiej według której poselski projekt jest niekonstytucyjny, a zmiany mają uniemożliwić sędziom stosowanie się do wyroków TSUE.

- Z ogromną sympatią dla pani profesor, podmiotem, który decyduje co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest w Polsce finalnie Trybunał Konstytucyjny. Pani profesor z chęcią zadałbym pytanie, czy akceptuje zaangażowanie polityczne sędziów - odpowiedział Mucha.

WIDEO: Paweł Mucha w programie "Gość Wydarzeń"

- Proszę zwrócić uwagę, że mamy manifestacje polityczne, na których sędziowie wypowiadają się obok liderów opozycji. Pojawia się jeden z liderów opozycji, mówi wulgarnymi słowami o partii rządzącej i ma poklask sędziów, którzy stoją obok. Jeżeli dziś otworzymy komentarz do konstytucji to regułą jest to, że nie powinno być żadnego komentarza politycznego i wypowiadania się nt. realizacji kompetencji przez władze publiczne - mówił. Wiceszef dodał, że w tym przypadku chodzi o niewielką grupę sędziów "wspieranej przez Grzegorza Schetynę".

"Konkluzje szczytu UE są dla Polski pozytywne"

Mucha odniósł się też do ustaleń szczytu UE dot. neutralności klimatycznej. W piątek państwa porozumiały się ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska natomiast uzyskała zwolnienie z zastosowania tej zasady, a temat ma powrócić na kolejnym szczycie - w marcu 2020 r.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta zapewnił, że konkluzje szczytu są dla Polski są pozytywne. - Jeśli chodzi o polską energetykę zmieniamy bardzo wiele. Ale kwestie polskiego interesu narodowego, miejsc pracy, czy te związane z naszymi zasobami muszą być też rozważane - mówił.

- Pan premier Morawiecki wraca z Brukseli z pozytywnym komunikatem - Polska na razie jest wyłączona, a specyfika Polska również musi być uwzględniona - zapewnił.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Wkroczyli jednocześnie do 20 mieszkań. Rozbito grupę rozprowadzającą setki kilogramów narkotyków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/bas/ Polsat News