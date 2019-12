FFF 2: Świerczewski vs. Collins, Trybson kontra Kostrzewa. Uczestnicy stanęli ze sobą twarzą w twarz

Na konferencji prasowej, w którym zawodnicy stanęli ze sobą twarzą w twarz, porządku pilnował Robert Burneika. Kulturysta i zawodnik MMA będzie jednym z komentatorów sobotniej imprezy.

Pierwsza walka kobiet, Trybson wraca do klatki

W klatce sprawdzi się m.in. legendarny Dj Decks, który zawalczy ze znacznie młodszym Tomaszem Słodkiewiczem. Na galę FFF wraca również Paweł Trybala znany również jako Trybson. W klatce sprawdzi on umiejętności byłego piłkarza ręcznego Damiana Kostrzewy.

W Zielonej Górze dojdzie też do pierwszej walki kobiet w historii FFF. Patrycja "Lady Squat" Zahorska czy Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska - która z pań będzie górą?

WIDEO: Gala FFF 2: Piotr Świerczewski i Greg Collins mierzyli się wzrokiem

Karta walk FFF 2:

Piotr Świerczewski vs Greg Collins

Dariusz "DJ Decks" Działek vs Tomasz Słodkiewicz

Paweł "Trybson" Trybała vs Damian Kostrzewa

Patrycja "Lady Squat" Zahorska vs Karolina "Way of Blonde" Brzuszczyńska

Rafał "Tito" Kryla vs Damian "Rest" Osytek

Filip Bątkowski vs Hubert Sulewski

