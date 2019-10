"Kobiecy biust. Męska sprawa". Sportowcy wspierają kobiety z rakiem piersi

Rusza kampania "BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa", która powstała z inicjatywy Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej. Celem akcji jest zachęcenie do systematycznych badań i edukacja na temat choroby, jaką jest zaawansowany rak piersi.

Wsparciem w pozyskaniu funduszy na rzecz chorych kobiet jest kalendarz "Power of Community 2020" przygotowany przez sportowców. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie kobiet z zaawansowanym rakiem piersi i ich najbliższych.

"Kobiety biust. Męska sprawa"

"Spontaniczny pomysł przerodził się w regularną akcję"

- Na początku to był niewinny pomysł kolegów z treningu, aby zrobić koleżankom z klubu prezent świąteczny. W ciągu paru lat nasz spontaniczny pomysł przerodził się w regularną akcję, o której mówi cała Polska. Co roku sprzedajemy coraz więcej kalendarzy i coraz większy zasięg osiągamy. Warto być konsekwentnym - powiedział w "Nowym Dniu z Polsat News" Jakub Popławski, pomysłodawca kalendarza.

- Kampania zbudowana jest na silnym fundamencie. Jest most między nami, zmagającymi się z rakiem piersi, a między mężczyznami, którzy wkładają wielki wysiłek w pracę nad swoim ciałem - tłumaczyła pomysł z zaangażowaniem sportowców w kampanię, Anna Kupiecka z fundacji OnkoCafe.

Dodała, że "u kobiet nowotwór to często walka, która trwa długo, ale też przełamywanie własnych słabości". - Chcemy pokazać tą kampanią, jak trudno jest przejść przez chorobę nowotworową, ale też jak warto zadbać o swoje ciało i o zdrowy styl życia - powiedziała Kupiecka.

"Silny mężczyzna to mężczyzna przewidujący"

Motywem przewodnim piątej edycji wyjątkowego kalendarza charytatywnego jest siła i odwaga.

- W poprzednich latach kampanii mówiliśmy o tym, że silny mężczyzna to mężczyzna odważny, który nie boi się wziąć odpowiedzialności za zdrowie swojej kobiety i jest dla niej oparciem. W tym roku, mówimy o tym, że silny mężczyzna to mężczyzna przewidujący. Taki, który potrafi wybiec do przodu i przygotować się do tej roli, która go może spotkać, kiedy choroba zaatakuje - wyjaśnił sens kampanii Popławski.

Tegoroczna edycja kalendarza pokazuje, że to nie siła i wielkość mięśni decyduje o męskości, lecz czujność i odpowiedzialność za zdrowie bliskiej kobiety.

- Mieliśmy dużo zgłoszeń do kalendarza. Mi zależało jednak na tym, aby osoba która będzie gościć na jego stronach była też dobrym wzorem do naśladowania. Drugi raz z rzędu zaprosiliśmy do projektu Michała Będźmirowskiego z bloga "Modny tata". Ciekawym gościem jest też Daniel Kuczaj, znany z tego że kocha wszystkie kobiety. Bardzo jestem mu wdzięczny za jego wkład w kalendarz i w kampanię. Poza tym cała masa crossfiterów - opowiadał Popławski w Polsat News.

Daniel Kuczaj w kalendarzu "Power of Community 2020"

Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2016 roku u Polek wykryto blisko 19 tysięcy nowotworów piersi oraz uznano go za przyczynę prawie 6,5 tys. zgonów. 78 proc. mężczyzn uważa, że wsparcie w chorobie jest zdecydowanie potrzebne, to ważne, zwłaszcza dlatego, że rak piersi do postaci zaawansowanej rozwija się aż u 30 procent kobiet.

Kalendarz "Power of Community 2020" - można już kupić poprzez stronę http://breastfit.onkocafe.pl.

