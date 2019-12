Wjechali samochodem do galerii handlowej i obrabowali sklep jubilerski

Złodzieje wjechali samochodem do galerii handlowej w Koszalinie, gdzie znajduje się sklep i ukradli wyroby jubilerskie. Koszalińska policja szuka sprawców. - Nad ranem (ok. godz. 4) do galerii handlowej wjechał samochód osobowy marki Audi - powiedziała w czwartek komisarz Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Auto wjechało tyłem, taranując boczne drzwi galerii.