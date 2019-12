Lubelskie: 62-latek zmarł w wychłodzenia na przystanku autobusowym

Najprawdopodobniej wychłodzenie organizmu przyczyniło się do śmierci 62-latka, który został znaleziony na przystanku autobusowym w gm. Siedliszcze (woj. lubelskie). Mimo udzielonej mu pomocy medycznej zmarł - poinformowała w czwartek policja.

Oficer prasowy komendy miejskiej policji w Chełmie Ewa Czyż poinformowała, że mężczyzna został znaleziony na przystanku autobusowym w miejscowości Bezek Kolonia. Wezwano pogotowie, które przewiozło mężczyznę do szpitala.

ZOBACZ: Śmierć z wychłodzenia. Apel służb, aby nie być obojętnym

- W nocy ze środy na czwartek dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o zgonie przewiezionego przez karetkę pogotowia do szpitala 62-latka. Był bardzo wychłodzony, co najprawdopodobniej przyczyniło się do jego śmierci. Policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy - powiedziała Czyż.

Apel policji

Policja przypomina, że niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, samotnych, schorowanych, bezdomnych, nietrzeźwych. Policjanci apelują o zainteresowanie osobami, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu, i zgłaszanie takich sytuacji na policję lub pogotowie ratunkowe - na numer alarmowy 112.

WIDEO - Zwłoki w mieszkaniu w Ząbkowicach Śląskich. 18-latek przyznał się do zabójstwa rodziców i brata Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP