Premier chce osobiście pogratulować Oldze Tokarczuk. "Nobel to radość dla wszystkich Polaków"

Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska. Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".



W sobotę w stolicy Szwecji Tokarczuk wygłosiła wykład noblowski. We wtorek po południu Tokarczuk odbierze w Sztokholmie dyplom oraz złoty medal z rąk króla Karola XVI Gustawa.



Pytany w RMF FM, czy premier zamierza zaprosić Olgę Tokarczuk, Dworczyk potwierdził. - Po powrocie (Tokarczuk ze Szwecji - red.) pan premier zaprosi panią Tokarczuk, żeby złożyć jej osobiste gratulacje - poinformował. Jak dodał, "teraz pewnie będzie dużo osób, które będą chciały złożyć pisarce gratulacje". - Nic zresztą dziwnego, dlatego że Nobel to radość dla wszystkich Polaków i też świetna promocja naszego kraju - podkreślił.



Tokarczuk jest autorką m.in.: "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

