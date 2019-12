Wyciek gazu w Poznaniu. "Sytuacja dość poważna"

Do wycieku gazu przy ul. Poplińskich na poznańskiej Wildzie doszło po godz. 20:00. Z pobliskich budynków ewakuowano ponad 80 osób. Źródło wycieku nie zostało jeszcze zlokalizowane. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, policjantów oraz pracowników pogotowia gazowego.

Służby zostały powiadomione ok. 20:20.

- Jest to dość poważna sytuacja. Policjanci, którzy są na miejscu już od trzech godzin zabezpieczają cały teren - powiedział Polsat News mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik KWP w Poznaniu.

- Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Na miejscu działają pracownicy zakładu gazowniczego, którzy starają się zlokalizować źródło tego wycieku - mówił rzecznik. Jak dodał, "wszystkie dopływy gazu zostały odcięte. Po ewakuacji mieszkańców, mieszkania są otwarte, następuje przewietrzanie".



Jak podaje portal epoznan.pl, ewakuowano łącznie 86 osób. Na razie nie będą mogły one wrócić do swoich domów. Część osób przebywa w podstawionych przez MPK autobusach, część udała się do swoich rodzin.



Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja.

prz/ epoznan.pl, Polsat News