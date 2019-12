Stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w budynek. Skończyło się na kilku siniakach [WIDEO]

Wypadek miał miejsce w sobotnie popołudnie. Kierowca jechał przez teren zabudowany z prędkością przekraczającą 50 km/h i nagle stracił kontrolę nad pojazdem. Zjechał z drogi, a następnie z impetem uderzył w jeden z budynków stojących przy ulicy.

Last night there was an accident in Ladbroke Road, Redhill. @surreycouncil @RedhillGreens @CrispinBlunt @surreymirror @ReigateLC @THINKgovuk Action needs to be taken to keep our road safe #keepredhillsroadssafe #ladbrokesafetycampaign pic.twitter.com/HMZlDIlLDe