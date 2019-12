Powrót ks. Misiaka. Bohater skandalu organizuje warsztaty dla "poważnie zakochanych"

Charyzmatyczny kapłan, autor niekonwencyjnych inicjatyw ewangelizacyjnych i bohater skandalu, który wstrząsnął łódzkim Kościołem - był chwilowo ekskomunikowany - znów daje o sobie znać. Ks. Michał Misiak zaczął aktywnie dziać w nowej parafii i zachęca do udziału w warsztatach dla "poważnie zakochanych".

Ksiądz Michał Misiak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w archidiecezji łódzkiej, znany z niekonwencyjnych działań. Przed laty zorganizował m.in. Chrystotekę - imprezę, podczas której młodzi ludzie mogli posłuchać muzyki, potańczyć, pobawić się, a także wyspowiadać.

Duchowny był również twórcą chrześcijańskiej szkoły tańca Dance Hope dla młodych ludzi z trudnych środowisk. Nocą spacerował po ulicach centrum Łodzi i spowiadał. Walczył z dopalaczami, poszedł także z kolędą do agencji towarzyskiej.

"Chciał kochać, chciał mieć żonę"

Przez ostatnie miesiące o ks. Misiaku głośno jednak było za sprawą ekskomuniki, którą nałożył na niego abp Grzegorz Ryś. Miało to być związanie przyjęciem przez niego chrztu w rzece Jordan we wspólnocie protestanckiej, co - według przepisów Kościoła katolickiego - stanowi schizmę.

Po powrocie z Izraela, ks. Misiak prosił przełożonych o zgodę na zdjęcie z niego celibatu. "Powiedziałem biskupowi, że mam pragnienie małżeństwa, że chciałbym kochać, że chciałbym mieć żonę, chciałbym ewangelizować, być księdzem, nawet gdzieś daleko na misjach, ale z żoną. Biskup mi odpowiedział, że nie ma takiej opcji" - opowiadał w czerwcu kapłan.

Organizował Chrystotekę i szedł z kolędą do agencji towarzyskiej. Ksiądz wykluczony z Kościoła

Zaciągnięcie ekskomuniki było równoznaczne z zawieszeniem w czynnościach kapłańskich - nie mógł odprawiać mszy św. ani spowiadać.

W lipcu archidiecezja łódzka poinformowała, że abp Ryś zdjął z ks. Misiaka ekskomunikę. Decyzja ta miała być poprzedzona "serią rozmów" z duchownym, który jesienią został skierowany do posługi w Konstantynowie Łódzkim.

"Szczęśliwa żona jest jak żebro"

Jak się okazuje, na nowej placówce młody kapłan swoim zwyczajem nie szczędzi czasu ani sił w kreowaniu kolejnych nietypowych akcji duszpasterskich.

Właśnie poinformował o zorganizowaniu warsztatów dla "poważnie zakochanych" o nazwie "Szkoła miłości". Spotkania będą się odbywały w pierwsze piątki miesiąca o godz. 19:00 w restauracji "U Ciebie czy u Mnie". Program ma być inspirowany naukami biblijnymi. Zaplanowano także pokaz filmów oraz koncerty.

"Szczęśliwa żona jest jak żebro... Chroni serce męża przed nieczystością, grubiaństwem i próżnością" - w taki sposób ksiądz zachęca do udziały w warsztatach, podczas których zakochani mają poznać "tajniki budowania trwałego, szczęśliwego i życiodajnego związku".

Większość komentujących post księdza na Facebooku zachwycała się propozycją. "Super pomysł i inicjatywa, która może przynieść wiele dobra, również nawiązania fajnych relacji między uczestnikami" - napisał pan Wiesław. "Bracie coś niesamowitego" - skomentował pan Przemysław.

Ks. Michał Misiak prowadzi również katechezę w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Aktywnie działa w parafialnym Caritasie i zachęca do przedświątecznych zbiórek żywności dla ubogich. Zorganizował dla parafian akcję "Trzy wieże" - bieg wokół trzech lokalnych kościołów.

