Opublikowała "listę śmierci" na Snapchacie. 12-latka aresztowana

Dziewczynka uczęszczała do gimnazjum Falcon Cove w Weston.

"Lista śmierci" pojawiła się na Snapchacie w piątek. O zdarzeniu poinformowała policję inna uczennica tej szkoły. Nie wiadomo jednak czy osoba ta była wymieniona na liście.

Kolejna groźba

Biuro miejscowego szeryfa podało, że kolejna groźba pojawiła się tego samego dnia późniejszym wieczorem. Zgodnie z jej treścią, uczniowie mieli zostać zabici w poniedziałek.

Falcon Families, @browardsheriff has identified the person(s) involved in the threat against our school and taken appropriate actions. https://t.co/YE8Kx9oH1W