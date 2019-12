"Był mocno sceptyczny ws. in vitro". Czarzasty o Hołowni

- Lubię go, jest sympatyczny. Pytanie, czy bycie lubianym i sympatycznym wystarczy, żeby zostać prezydentem - mówił o Szymonie Hołowni Włodzimierz Czarzasty. Lider SLD podkreślił w "Graffiti", że dziennikarz, który ogłosił swój start w wyborach prezydenckich to elektorat centroprawicy. - Był mocno sceptyczny ws. in vitro - dodał Czarzasty.