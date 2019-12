Miał zabić brata z zazdrości o dziewczynę. Ona też usiadła na ławie oskarżonych

To współczesna historia Kaina i Abla. W Lublinie brat miał zamordować brata. Powodem - zazdrość o dziewczynę. Ona sama też usiadła na ławie oskarżonych, miała podżegać do zbrodni. Parze grozi dożywocie.

Marcin M. , który spotykał się z Kamilą F. podejrzewał brata - Marka o romans z nią. 13 grudnia doszło między nimi do awantury na stacji benzynowej w Lublinie. Kobieta miała szeptać, żeby mężczyzna okaleczył brata.

Cios w głowę

- Zadał bratu cios w głowę powodując ranę ciętą w okolicy czołowej o długości około 10 cm, a następnie ugodził w klatkę piersiową - mówił w sądzie Janusz Syczyński z Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim.

Para nie udzieliła pomocy rannemu. Wróciła do domu i zaczęła się pakować, żeby uciec. Pan Marek zmarł w szpitalu.

ZOBACZ: 18-latek z Jaworzna ranił nożem matkę, babcię i 12-letniego brata

Kamila F. miała wycierać nóż z odcisków palców, Marcin M. wyrzucił go do stawu. Policja zadziała jednak błyskawicznie. Doszło do zatrzymania godzinę po zdarzeniu.

Marcin M. przed sądem przekonuje, że nie zmierzał brata zabić, a jedynie okaleczyć.

Kamila F. jest oskarżona o zacieranie śladów, nakłanianie do zabójstwa i nie udzielenie pomocy.

Obojgu grozi dożywocie.

WIDEO: Marcin M. stanął przed sądem. Miał zamordować brata

"To nie jest moja rodzina"

W sądzie pojawił się również brat oskarżonego i zamordowanego - pan Adam. - To nie jest moja rodzina, nie jest moim bratem, bo brat na brata nigdy noża nie wyciągnie - powiedział. Mężczyzna jest oskarżycielem posiłkowym.

ZOBACZ: Dźgał byłą partnerkę nożem, ranną zostawił i uciekł. Został schwytany

W dniu początku procesu reporter "Wydarzeń" odwiedził Czemierniki. Marcin M. w przeszłości odsiadywał wyrok 15 lat więzienia za zabójstwo. Wszyscy dobrze o tym wiedzieli.

- Nawet jak przechodził ulicą, to jak na człowieka spojrzał... to wystarczyło. Ten wzrok "zabijał" ludzi, uciekali, bali się go - mówiła pani Marianna, sąsiadka zamordowanego.

WIDEO - Żołnierz brutalnie zaatakował żonę w ciąży. "Do tej pory nie otrzymaliśmy pomocy od wojska" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ml/ Polsat News