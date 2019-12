Zobacz, jak wygląda najpiękniejsza choinka w Europie. Zdobi ją 70 tys. lampek

"To najpiękniejsza bożonarodzeniowa choinka w całej Europie. Wileńska choinka jest oszałamiająca!" - napisano na interaktywnym portalu European Best Destinations.

Motyw przewodni

Metalowa choinka na Placu Katedralnym w Wilnie ma 27 metrów wysokości, skomponowano ją z 6 tys. świerkowych gałęzi, a sznur ze światełkami jest długi na 5 km - czytamy w uzasadnieniu do werdyktu brukselskiego serwisu internetowego.

Lighting of Vilnius' Christmas tree kicks off holiday season celebrations in Lithuanian capital pic.twitter.com/KEVjUuMto5 — China Xinhua News (@XHNews) December 1, 2019

Magda Brzezińska

Motywem przewodnim wileńskiej choinki jest zegar, co - zdaniem portalu European Best Destination - stanowi wyraźne odniesienie do zegara na dzwonnicy obok katedry, który znajduje się tam od 1672 roku. Wileński zegar jest starszy niż Big Ben w Londynie - zauważa portal.

"Wspaniałe światła choinki w Wilnie oczarowały tłumy" – pisze z kolei BBC. Jak odnotowuje litewski portal Made in Vilnius: "nasze drzewko wyprzedziło nawet nowojorską choinkę przed Rockefeller Center, która w tym roku świeci kryształami Swarovskiego za 3 miliony dolarów".

70 tys. lampek i 900 świątecznych zabawek

Tegoroczne wileńskie drzewko na Palcu Katedralnym zdobi 70 tys. lampek i 900 świątecznych zabawek. Wokół choinki rozlokował się bożonarodzeniowy jarmark, którego teren zdobią neonowe, kilkumetrowe figury szachów. Zwieńczona koroną wileńska choinka na Placu Katedralnym symbolizuje figurę królowej. Świąteczna kompozycja ze straganami zajmuje 2,5 tys. metrów kwadratowych.

Wileński jarmark bożonarodzeniowy został nominowany w konkursie o tytuł "European Best Christmas Market 2020". Głosowanie w internecie potrwa do 10 grudnia br.

The main Christmas tree is lit up at Cathedral Square in Vilnius, Lithuania, on Nov. 30, 2019. The annual lighting of the Vilnius' Christmas tree was held on Saturday evening, officially kicking off the holiday season celebrations in the Lithuanian capital. #WorldNews pic.twitter.com/jYipTFvedK — CCTV (@CCTV) December 1, 2019

Portal European Best Destinations jest odwiedzany przez 5,5 mln użytkowników, którzy szukają tam rekomendacji oraz informacji o usługach turystycznych. Należy on do europejskiej sieci EDEN Network utworzonej pod auspicjami Komisji Europejskiej dla promowania usług turystycznych w UE.

pgo/ PAP