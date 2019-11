Spór o wizytę Polańskiego w łódzkiej filmówce. Zamieszanie z petycją

Pod petycją ws. odwołania spotkania z Romanem Polańskim podpisało się 43 studentów i absolwentów łódzkiej "Filmówki" na 868 obecnych studentów i kilka tys. absolwentów - napisano w oświadczeniu Szkoły Filmowej w Łodzi. Liczba ta nie przekracza 1 proc. Co ciekawe, przekazano, że "do władz szkoły nie wpłynęło żadne pismo, czy to w formie papierowej, czy mailowej, w rzeczonej sprawie".