Martwe drzewa w Puszczy Białowieskiej. Plan ochrony przeciwpożarowej trafi do UNESCO

Trwają ostatnie prace przy planie ochrony przeciwpożarowej dla Puszczy Białowieskiej. Specjalny zespół fachowców ocenia poziom zagrożenia. Do 16 grudnia raport ma trafić do Ministerstwa Środowiska. Jego stworzenie zlecił komitet UNESCO.

Siedem milionów metrów sześciennych - tyle według leśników jest martwych drzew w Puszczy Białowieskiej.

- Nie spotkaliśmy się z taką sytuacją w Polsce, żeby taka ilość drewna zalegała na obszarach leśnych - powiedział bryg. Piotr Koszczuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Dlatego nad planem przeciwpożarowym dla puszczy pracuje specjalny zespół powołany przez ministra środowiska.

- Te działania mają być próbą kompromisu pomiędzy oczekiwaniami obrońców przyrody a osobami, które zarządzają tą puszczą - stwierdził Ryszard Szczygieł, kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

To, że jest o co się martwić, pokazuje statystyka. Od zeszłego roku na terenie Nadleśnictwa Browsk wydarzyło się 15 pożarów. Ogień pochłonął ponad 7 ha ziemi.

Dużym problemem są również martwe drzewa na terenie jednostki wojskowej w Hajnówce. Jej magazyny muszą być bezwzględnie chronione przed ogniem.

- To wszystko wymaga od nas czynności, które zabezpieczą ludzi i infrastrukturę bazy wojskowej - podkreślił Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.

Zabezpieczenie puszczy przed ogniem to przede wszystkim wyznaczenie dojazdów pożarowych ujęć wody i system monitoringu ze specjalnych wież, tzw. dostrzegalni.

WWF zwraca uwagę na konieczność edukacji turystów



Strażacy z Hajnowki na pojawienie się ognia są przygotowani. - Niecała sieć dojazdów pożarowych wygląda tak, jakbyśmy chcieli i jak wymaga rozporządzenie, aczkolwiek sukcesywnie pracujemy nad tym razem z nadleśnictwami - powiedział Koszczuk.

W pracach zespołu biorą też udział organizacje pozarządowe. WWF zwraca przede wszystkim uwagę na konieczność edukacji turystów, lokalnych społeczności oraz ograniczenie ruchu kołowego w puszczy.

Plan ochrony przeciwpożarowej musi do 16 grudnia trafić do Ministerstwa Środowiska. Potem zostanie przesłany do UNESCO.

