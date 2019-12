Znamy pierwsze gwiazdy Orange Warsaw Festival 2020. Ruszyła sprzedaż biletów

Jako pierwszy ogłoszony został występ Camili Cabello, dawnej uczestniczki amerykańskiego X-Factora, której kariera od kilku lat rozwija się w oszałamiającym tempie. Informacja o tym występie jest dla jej fanów wyjątkową nowiną, ponieważ właśnie dzisiaj ma miejsce premiera jej drugiego albumu. Cabello zagra na warszawskim festiwalu 5 czerwca i będzie to jej pierwszy koncert w Polsce.

Pozostali wykonawcy, których występ zapowiedziano na pierwszy dzień festiwalu, to amerykańscy raperzy Tyler, the Creator oraz Young Thug, a także australijski zespół 5 Seconds of Summer. Z kolei 6 czerwca festiwalową scenę rozgrzeje amerykański kolektyw Brockhampton.

W ciągu kilku godzin od publikacji wydarzenia zainteresowanie udziałem w imprezie wyraziło na Facebooku już kilkanaście tysięcy osób. Entuzjastyczne reakcje fanów pod postami Orange Warsaw Festival wskazują na to, że miłośnicy muzyki popularnej są usatysfakcjonowani doborem wykonawców.

Orange Warsaw Festival jest organizowany od 2008 roku i cieszy się niesłabnącą popularnością. Każdego roku festiwalowa scena gości szereg gwiazd światowego formatu. Bilety na wydarzenie sprzedawane są w trzech pulach. Organizatorzy będą stopniowo ujawniać informacje o kolejnych artystach, którzy potwierdzą udział w imprezie.

