Wchodzą w życie przepisy dotyczące "korytarzy życia" i jazdy "na suwak"

Wprowadzenie obowiązku tworzenia "korytarzy życia" ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. Nowe regulacje wprowadzają też obowiązek jazdy "na suwak", co ma zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku, jeden z nich się kończy.

ZOBACZ: Korytarz życia i jazda na suwak. 6 grudnia wchodzą zmiany w prawie drogowym

Zgodnie z ustawą, w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Gdy pasów w jednym kierunku jest więcej, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami - na prawo.

"Życie ma pierwszeństwo"

Nowe przepisy wprowadzają też rozwiązanie dotyczące kolejności przejazdu samochodów w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości poruszania się pojazdów, gdy kończy się przynajmniej jeden pas ruchu. Wtedy kierowcy mają kontynuować jazdę naprzemiennie wpuszczając przed siebie jeden pojazd.

Wprowadzeniu nowych regulacji towarzyszy kampania edukacyjna "Życie ma pierwszeństwo". Jej kluczowym elementem jest interaktywny spot, który pokazuje, jak duże znaczenie dla powodzenia akcji ratunkowej może mieć czas zaoszczędzony dzięki poprawnie utworzonemu korytarzowi życia.

Zmiany mogą pozornie przysporzyć kierowcom trudności, jednak podobne rozwiązania od lat skutecznie funkcjonują w wielu krajach europejskich.

Jak prawidłowo zachować się na drodze, pokazuje instrukcja przygotowana przez resort infrastruktury.

Dotychczas przepisy nie precyzowały dokładnie sposobu przepuszczania pojazdów uprzywilejowanych pomiędzy pojazdami, które stanęły w korkach.

WIDEO - Wybuch gazu w Szczyrku. Policja szuka informacji o mieszkańcach zawalonego budynku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP