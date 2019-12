Pożar na świątecznym jarmarku w Warszawie

Pożar wybuchł przed godz. 15 na Starym Mieście, gdzie od końca listopada trwa jarmark bożonarodzeniowy.

Nie ma poszkodowanych

- Strażacy otrzymali zgłoszenie przed godz. 15. Spaleniu uległy dwie budki. Jedna spłonęła całkowicie, druga poważanie się nadpaliła - powiedział strażak.

ZOBACZ: Dziecko przygniecione bryłą lodu. Tragedia na jarmarku w Luksemburgu

- W akcji gaśniczej, która zakończyła się po około godzinie, wzięło udział dwunastu strażaków z trzech wozów - dodał.

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

Policja ustala przyczyny

- Obecnie nie wiadomo, co wywołało pojawienie się ognia - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl Komenda Miejska PSP w Warszawie.

Po pożarze na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalali przyczyny powstania ognia. Wieczorem uszkodzonych straganów pilnowała Straż Miejska.

Warszawski jarmark bożonarodzeniowy jest otwarty codziennie. Od niedzieli do czwartku można go odwiedzić od godz. 11:00 do 20:00. W piątki i soboty stragany są otwarte do godz. 21:30.

WIDEO - Burmistrz Szczyrku: w zawalonym domu mieszkała rodzina znana w mieście Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/hlk/ polsatnews.pl, Polsat News, PAP