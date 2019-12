Angela Merkel po raz pierwszy w Auschwitz. "Ryzykowna wizyta"

Rocznica upamiętniona zostanie podczas uroczystości w historycznym budynku tzw. centralnej sauny w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau. To w nim Niemcy rejestrowali przywiezione do obozu osoby.

Przed południem kanclerz i premier złożą hołd ofiarom przy Ścianie Straceń w byłym KL Auschwitz I, gdzie podczas wojny Niemcy zamordowali wiele tysięcy osób, głównie Polaków. Uroczystość rocznicowa rozpocznie się w południe. Po niej, przy Pomniku Ofiar Obozu w byłym KL Auschwitz II-Birkenau, politycy uczczą pamięć zgładzonych.

Monachijski dziennik "Sueddeutsche Zeitung", zapowiadając piątkową wizytę Merkel w Auschwitz, podkreśla, że jest ona ryzykowna. Cokolwiek przedstawiciel RFN powie - lub nie powie - w tym miejscu, jest wyjątkowo drażliwe.

"Żadne słowa nie są w stanie opisać tego, co w Auschwitz się wydarzyło. Jak to się stało, że ludzie z cywilizowanego kraju wykorzystali swoją inteligencję, wiedzę i doświadczenie administracyjne, aby wymordować miliony Żydów? Że lekarze prowadzili eksperymenty na ludziach, a strażnicy z pełnym spokojem bili więźniów do śmierci? Od prawie 75 lat (...) prowadzi się niezliczone badania na ten temat, które jednak nie dają wyjaśnienia" - pisze "SZ".

Trzeci kanclerz

Angela Merkel jest trzecim kanclerzem Niemiec, który odwiedzi były obóz Auschwitz. Wcześniej byli tu Helmut Schmidt i - dwukrotnie - Helmut Kohl.

Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała 10 lat temu. Jej celem jest finansowanie wieloletniego programu konserwacji terenów i pozostałości po niemieckim obozie Auschwitz. Kapitał wieczysty, którym zarządza Fundacja, wsparło już blisko 40 państw oraz darczyńcy indywidualni. Deklaracje finansowe wsparcia znacznie przekroczyły 100 mln euro.

