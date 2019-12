"Takie rzeczy widać tylko na filmach". Świadek o wybuchu w Szczyrku

- To runęło od razu. Uderzenie było tak mocne, że nawet nie wiem do czego to porównać. Kolega mieszka dwa km dalej i pytał, co mogło się stać. Był dom i nie ma domu, i to dużego. To nie był ogień jak ognisko, jak płonie drewno. To był duży płomień pod ciśnieniem, jak płonie dezodorant. Takie rzeczy widać tylko na filmach - powiedział Polsat News Michał Męcik, świadek środowego wybuchu w Szczyrku.