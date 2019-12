"Zwycięstwo Polski". Prezydent o ustaleniach na szczycie NATO

Duda podkreślał podczas konferencji prasowej, że na szczycie NATO w Londynie zapadły konkretne decyzje i nie był to tylko szczyt rocznicowy. - Był to rzeczywiście w pełni merytoryczny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział prezydent.

- Śmiało można powiedzieć, biorąc pod uwagę to, co niektórzy pisali przed szczytem, co można było przeczytać w komentarzach (...), eksperci różni wypowiadali się o kryzysie w Sojuszu Północnoatlantyckim, byli nawet tacy, którzy wieszczyli, że to może oznaczać wręcz rozpad Sojuszu Północnoatlantyckiego (...) otóż można w związku z tym śmiało powiedzieć tak: ten szczyt to jest sukces Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego rezultaty są sukcesem Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział Duda.

WIDEO: Konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent stwierdził, że jeśli chodzi o polskie sprawy w NATO, "o bezpieczeństwo naszej części Europy, to śmiało można powiedzieć, że szczyt ten jest także i zwycięstwem Polski".

