Zbudował w lesie "granicę" i przemycał przez nią imigrantów. Nie za darmo

Rosyjskie media poinformowały we wtorek o zatrzymaniu mieszkańca Petersburga, który zbudował w lesie niedaleko prawdziwej granicy Rosji z Finlandią fałszywe przejście graniczne.



Pomysłowy Rosjanin zrobił to, aby oszukać czterech migrantów z Azji, którzy chcieli nielegalnie dostać się na terytorium Unii Europejskiej.



Rosjanin miał być ich przewodnikiem, a za swoje usługi zainkasował 10 tys. euro.

