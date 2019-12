Wybuch gazu w Szczyrku. Zawalił się dom, w którym mogło być osiem osób [ZDJĘCIA]

Co najmniej 5 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wybuchu gazu w Szczyrku. Służby ręcznie odgruzowują miejsce wybuchu "cegła po cegle". Mierzą się też z trudnymi warunkami pogodowymi i dużym zadymieniem po pożarze. Ze względu na to w akcji nie mogą być użyte psy. - Akcja ratunkowa będzie cały czas kontynuowana, do skutku, wierząc, że nie będzie już tam nikogo - powiedział wojewoda śląski.