Nauczycielka brutalnie pobiła uczennicę na lekcji. Poszło o telefon

Do zdarzenia doszło w piątek w szkole średniej w mieście Kyle w Teksasie. Podczas lekcji języka obcego 32-letnia nauczycielka, która była tego dnia na zastępstwie, w brutalny sposób zaatakowała jedną z uczennic.

Według świadków zdarzenia, nauczycielce nie spodobało się, że 15-latka korzystała podczas zajęć z telefonu komórkowego.

Gdy próbowała upomnieć niefrasobliwą uczennicę i zabrać jej telefon, została przez nią uderzona. Wtedy prowadząca zajęcia natychmiast odpowiedziała, zasypując nastolatkę gradem ciosów.

Nauczycielka zatrzymana przez policję

Biła uczennicę pięściami po twarzy, zrzuciła ją z krzesła, a na koniec, gdy ta leżała na podłodze, nadepnęła nogą na jej głowę.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez innych uczniów i udostępnione w mediach społecznościowych.

O sprawie została poinformowana dyrekcja szkoły, która wezwała na miejsce policję. Nauczycielka została aresztowana. Oskarżono ją o "czynną napaść".

Po tym incydencie szkoła, w której doszło do ataku, poinformowała, że brutalna nauczycielka została zwolniona z pracy. "W żadnym wypadku takie zachowanie nie jest tolerowane w naszej placówce edukacyjnej" - napisano w komunikacie.



"Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa naszych uczniów. Kiedy doszło do tego incydentu, podjęliśmy szybkie działania i zrobimy wszystko, aby chronić naszych uczniów" - poinformowała dyrekcja.

Atak potępiły również lokalne władze oświatowe.

"Nie ma absolutnie żadnej wymówki ani okoliczności łagodzących, które mogłyby usprawiedliwić to, co widać na wideo" - powiedział rzecznik instytucji cytowany w komunikacie. "To, co ten dorosły zrobił jednemu z naszych uczniów, jest nie do przyjęcia" - dodał.

Pobita uczennica została po ataku zabrana do szpitala na badania. Media nie informują jednak o stanie jej zdrowia.

dk/hlk/ polsatnews.pl, insider.com