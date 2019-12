Komenda Główna: będzie mniej policyjnych akcji. "Policjanci mają ich już dosyć"

Wzmożone kontrole policji były związane z akcją pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W ramach działań od godz. 6 do 22 na drogi wyjechało około 5 tys. policjantów ruchu drogowego.

"Prędkość", "Znicz", "Dyskoteka", "Telefony"

Funkcjonariusze sprawdzali głównie miejsca najbardziej zagrożone, gdzie częściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów, a więc okolice skrzyżowań, ruchliwe ulice, przejścia dla pieszych, czy przejazdy dla rowerzystów.

Policyjne akcje to nic nowego i nikogo już nie dziwią. Tylko w tym roku odbyło się ich kilkadziesiąt m.in.: akcja "Prędkość", akcja "Znicz", "Dyskoteka", "Telefony".

Na wzmożone kontrole często narzekają jednak zarówno kierowcy jak i sami policjanci, którzy w dużej liczbie muszą porzucać codzienne obowiązki.

Ciarka: "Pocieszę policjantów"

Rzecznik Komendy Głównej Policja Mariusz Ciarka zdradził w programie "Punkt Widzenia" w Polsat News, że niebawem i jedni i drudzy będą mogli odetchnąć z ulgą.

- Wiem, że policjanci mają już dosyć tych akcji - powiedział Ciarka. - Pocieszę policjantów. Komendant Główny Policji podjął decyzję, aby w przyszłym roku tych akcji było mniej - zdradził rzecznik.

- Chodzi o to, żeby bardziej dostosować to do struktur lokalnych, aby naczelnicy ruchu drogowego, komendanci powiatowi sami decydowali co u nich jest najgroźniejsze i dostosowywali działania do zagrożeń lokalnych - dodał policjant.

WIDEO: Cała rozmowa z rzecznikiem KGP Mariuszem Ciarką:

