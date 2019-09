Rekordowa liczba zatrzymanych praw jazdy. "Dane są zatrważające"

Podczas ostatniego kaskadowego pomiaru prędkości policjanci zatrzymali 263 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. To rekord - przekazał podinsp. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Od piątku do niedzieli zatrzymano natomiast 571 takich dokumentów. W analogicznym okresie ubiegłego roku zatrzymano 254 prawa jazdy; oznacza to wzrost o 100 proc.